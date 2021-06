Paolo Assogna di Sky ha commentato così l'errore di de Ligt contro la Repubblica Ceca che è costato l'eliminazione dall'Europeo all'Olanda: "Scivola tanto e la prende spesso con le mani, come se abbia poca serenità o se sbagliasse la postura. Era già capitato con la Juventus, probabilmente non prepara bene gli interventi difensivi. Un bravo difensore deve saper leggere le traiettorie e impostare il corpo per fare un certo tipo di intervento. Un elemento fondamentale, sul quale De Ligt ha ampi margini di miglioramento".