Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista romano Michele Plastino ha analizzato così la separazione tra Paratici e la Juventus: "Io ormai avevo ritenuto chiuso il discorso Paratici-Juve nel momento stesso in cui Agnelli aveva preso il distacco sulla vicenda degli esami di Suarez, scaricandola su di lui. E secondo me, in quel momento, Paratici ha perso anche l'occasione di dimettersi. Lì già si capiva che tra i due sarebbe finita, altrimenti non ci sarebbe stato questo scarico di responsabilità".