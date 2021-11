Apre così l'analisi del Corriere della Sera, che aggiunge: "Forse la crisi di Madama è molto più semplice di quanto possa sembrare. E si annida in una frase pronunciata da Allegri nella pancia del vetusto Bentegodi, dopo la seconda sconfitta consecutiva, la quarta in due mesi: «Non credo ci sia una grande squadra senza il rispetto dell’avversario».Madama quindi, nonostante il ko in casa di tre giorni prima contro il Sassuolo è scesa a Verona giocando «con sufficienza» (sempre secondo Allegri), nonostante la squadra di Tudor e dello scatenato Simeone avesse appena travolto la Lazio. Una presunzione che sfiora l’incoscienza, ma che non stupisce, dato che i bianconeri hanno perso in casa anche contro l’Empoli e pareggiato a Udine. Le provinciali, contro le quali Allegri ha sempre accumulato in passato i punti per vincere i campionati, non stimolano più la fantasia e l’adrenalina della Juve. Come mai?L’8 marzo scorso il presidente Andrea Agnelli, in veste ancora per poche settimane di numero uno dell’Eca, parlò all’assemblea dei club europei tratteggiando il duro scenario pandemico e mettendo sotto accusa, tra le altre cose, «le troppe partite inutili». Il giorno dopo arriva l’eliminazione choc agli ottavi di Champions contro il Porto, sottostimato sia all’andata che al ritorno. Il 21 marzo il Benevento vince allo Stadium la sua unica partita del 2021, prima di retrocedere. Il 3 aprile Pirlo incassa un 2-2 sofferto nel derby, mentre Agnelli incontra Allegri in Versilia. Il 18 aprile, giorno del fallito tentativo di creare la Superlega, la Juve perde lo «spareggio» Champions con l’Atalanta, la grande intrusa nell’Europa che conta. Coincidenze, sfortuna, ma anche una possibilità concreta: il tarlo delle «partite inutili» si è insinuato nella Juventus".