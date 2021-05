Sono in molti a chiedersi se Andrea Pirlo resterà sulla panchina della Juventus dopo la vittoria della Coppa Italia. In attesa di capire il suo futuro, l'ex difensore bianconero Ciro Ferrara ha fatto un bilancio della stagione: "Non so se rimarrà, ma intanto ha portato a casa due trofei e si sta giocando l'accesso alla Champions - ha detto ai microfoni della Rai - la Juve ha singoli che possono risolvere una gara, ma contro l'Atalanta ha giocato alla pari con umiltà e correndo moltissimo".