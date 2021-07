A due giorni dalla finale dell'Europeo, l'ex attaccante dell'Inghilterra Mark Hateley ha parlato della sfida tra la nazionale di Southgate e gli Azzurri: "Mancini ha completamente cambiato il modo in cui la gente guarda al calcio italiano. Non ha perso l’aggressività e la solidità, perchésanno come si difende bene e per Kane e Sterling sarà l’esame di laurea. Ma il resto della squadra pensa ad attaccare. Chiesa? Ha un potenziale incredibile e sull’altra fascia l’energia che sprigionava Spinazzola era fantastica. Una perdita tremenda per l’Italia".