Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Marioha detto la sua anche sul momento della. Ecco le sue parole: “Io non l’avevo data per spacciata, ora la Juve è tornata dentro al campionato, ma non addosso al. Ha ancora 10 punti di distacco. E vincendo quattro partite consecutive non ha preso un solo punto al Napoli. Certamente la Juve è in crescita, questo sì. E ha il peso che ha la Juve. Ora sembra che tutti giochino con uno scopo: mi sembra la differenza più significativa rispetto al passato. Ora c’è uno scopo, c’è un’atmosfera diversa”.E su: "Sì, bravo Allegri, ma l’è cascata subito nel tranello perché ha pensato di essere più forte dell’avversario, ha perso cattiveria e personalità. Non puoi sbagliare quattro gol se sei concentrato, ma l’Inter non lo era. La Juve ha lasciato quattro occasioni all’Inter in un tempo solo, questo è un grosso limite. L'uomo decisivo? Direi, che si è più avvantaggiato nel centrocampo a cinque: è quello il suo ruolo vero, prima faceva la sentinella alla fascia laterale, ora entra dentro al gioco e riesce a fare quello che gli riesce meglio, correre sulla fascia e fornire assist”.