Roberto Beccantini, noto giornalista, analizza sul Corriere dello Sport il momento della Juventus: "Mettetevi nei panni del sottoscritto che, prima della fuga di Cristiano Ronaldo, aveva collocato la Juventus in pole, davanti all’Inter; e quindi, elaborato il lutto, giù dal podio ma non a centro classifica. Questo no, questo mai. Ci sarebbe il detto di Gianni Brera, secondo il quale solo chi non fa pronostici non li sbaglia. La fonte è autorevole, ma sa troppo di scappatoia.E allora? La caccia al “capo” espiatorio diventa spasmodica. Con l’allenatore si va sul sicuro. Massimiliano Allegri. Le minestre riscaldate non sempre saziano: Arrigo Sacchi e Fabio Capello, di ritorno al Milan, fallirono. Non lo avrei ripreso: aveva esaurito il carburante. Avrei tenuto Maurizio Sarri, al di là degli spigoli del carattere; o confermato Andrea Pirlo, comunque. Reclutato a gavetta zero, veniva da un anno di pratica tribolato ma denso: quarto posto, Supercoppa, Coppa Italia, ottavi di Champions. Tracce di arrosto in una nuvola di fumo.[...]I “No Max” friggono. Bollito. Giurassico. La “speranza” è che sia tutta colpa sua. Basterebbe esonerarlo. E’ una Juventus grigia, molle. Per passare dagli sbadigli ai graffi ha bisogno di ceffoni. L’Europa, crocerossina ambigua, le offre gli ottavi fin da stasera, complice lo Zenit. In condizioni normali, una tappa. Con le pallottole che crepitano, un rifugio.Tocca ai dirigenti trasmettere la storia, al precettore insegnare la mentalità, ai dipendenti farne tesoro: e non, possibilmente, merenda. Resta l’impiego di Federico Chiesa. Un mistero: sia tattico sia temporale. Ah, se la giacca potesse togliersi Allegri. E confessare. Patti chiari: ho cannato la griglia".