Un'analisi che arriva direttamente dalle pagine de La Gazzetta dello Sport. De Ligt, Rabiot e Ramsey per la Juve: adesso è davvero pronta per la Champions? Per la Rosea, i limiti bianconeri iniziano a diventare davvero pochi. Quella della Juventus è stata una sorta di 'revisione del motore'. Arrivo di Sarri, e assalto alle superpotenze anche in termini di gioco. Basti vedere inoltre la situazione relativa agli avversari: il Barcellona ha iniziato a investire pesantemente, il Bayern si è spinto oltre i limiti con Lucas Hernandez. Poi il Psg in attesa della questione Neymar, e soprattutto le inglesi: che vogliono vincere, ancora, per sublimare la propria supremazia. Niente paura, comunque: la Juve è al livello dei più grandi. Anche grazie a De Ligt.