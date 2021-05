Negli studi di Sky Sport Matteo Marani ha commentato così le voci di un possibile arrivo di Gattuso sulla panchina della Juve: "E' difficile fare programmi sulle scelte delle società. Gattuso ha fatto un'ulteriore crescita gestendo un ambiente difficilissimo, se lo vedo bene alla Juve? Faccio una provocazione: se fossi in loro ragionerei bene su Pirlo; io non l'avrei mai messo sulla panchina della Juventus, ma non lo toglierei adesso. Oggi è molto più pronto ad avere la squadra in mano rispetto a 12 mesi fa".