Con un editoriale sul sito del Corriere, il giornalistaha analizzato il momento dellapartendo dal pareggio maturato ieri sul campo del Venezia. Secondo Sconcerti, la Juve è una squadra "fragile e poco consistente", che non capisce "quale sia la sua realtà". Sconcerti definisce quello del Penzo un pareggio meritato, in cui la "la Juventus non ha rubato niente ma ironicamente non ha mai rischiato di vincere".L'analisi si sposta poi sul centrocampo, dove "Rabiot e Locatelli non faranno mai da soli un intero reparto", saltato con regolarità da quello del Venezia. Sconcerti conclude che l'atteso cambio di passo non è arrivato, ma che la Juve "non è in crisi: semplicemente, non ha le qualità delle prime, ha una confusione ormai troppo frequente".