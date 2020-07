Testa e corpo in California, cuore a Torino. Anche Alex Del Piero ha visto la vittoria della Juventus contro il Torino, commentandola così su Sky Sport: "Ho visto una buona Juve. Partita subito incanalata dove voleva con un bellissimo gol del suo uomo migliore, poi ha subìto il ritorno del Torino che ha trovato il gol e a cavallo tra primo e secondo tempo ha avuto il periodo migliore rischiando di pareggiare, poi, dal 3-1 in poi è finita. E' stata un'altra gara. Bene la Juve, nel complesso". LA PUNIZIONE - La punizione di Ronaldo? Molto bella, arrivata in un momento delicato della partita e della stagione. Ma rispetto ai miei tempi oggi c'è più facilità nel calciare le punizioni, soprattutto per la distanza della barriera che viene rispettata. In un derby normale, sarebbe stata a 7 metri con portieri che urla di giocatori sia di una squadra che dall'altra. Un portiere come Marchegiani avrebbe strillato ai suoi compagni di andare avanti".