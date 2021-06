Prestazione negativa quella di Alvaro Morata alla prima gara della Spagna all'Europeo: un gol sbagliato e fischi del pubblico nello 0-0 con la Svezia. Nel post partita, Beppe Bergomi ha commentato così la gara dello juventino: "Morata non può giocare sempre spalle alla porta, deve fare dei movimenti per guardarla - ha detto a Sky - Per me non ha quello spessore di altri centravanti importanti, è quasi meglio quando parte più decentrato per sfruttare le sue qualità in progressione per poi rientrare, e magari avere una punta di riferimento. Allegri l'ha sempre messo sul centro-sinistra, probabilmente lo sfrutterà meglio".