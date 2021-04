Luca Marchegiani ha commentato così il momento delicato della Juve: "Se io vedo Dybala giocare una partita come quella con l'Atalanta, mi vengono dei dubbi sulla valutazione oggettiva che abbiamo dato del gruppo squadra Juventus - ha detto a Sky - Arthur è entrato in un modo oggi... In un contesto dove le cose funzionavano benissimo, tutti ne hanno tratto beneficio esprimendosi al meglio delle loro possibilità; in un momento in cui c'è un gruppo trainante, chi sono i migliori? Cuadrado e Chiesa. Che in ottica di squadra-leader di un movimento calcistico, non possono essere i migliori".