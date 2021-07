Analizzando la scelta di Luis Enrique che ha deciso di lasciare fuoricontro l'Italia, negli studi di Sky Sport Paolo Condò ha commentato così l'esclusione dell'attaccante della Juve: "In questo modo la Spagna punta a spiazzare Bonucci e Chiellini. Non vuole dare un riferimento alla difesa, soprattutto dopo aver visto la partita contro il Belgio nella quale Romelu Lukaku, il miglior centravanti in circolazione, non è riuscito a fare gol su azione".