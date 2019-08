Il campo da hockey era quello che De Ligt preferiva. Poi però, a sei anni, ha fatto un passaggio nel campetto accanto, dove si giocava a calcio: è stato amore a prima vista. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il passato di Matthijs de Ligt è ricco di curiosi retroscena, vissuti ad Abcoude, comune olandese in mezzo ai laghi di Vinkeveen. Dalla prima partita, si passa così ad un altro amore, per Cristiano Ronaldo, e quella maglietta del portoghese (all'epoca allo United) che De Ligt ha consumato ed i suoi amici del tempo ricordano come un segno del destino. Passando poi, una volta arrivato all'Ajax, ai problemi di peso in fase di crescita, anni in cui De Ligt mangiava sì parecchio, ma senza risparmiarsi quando c'era da correre. La genesi di un campione che non ama assolutamente stare al centro dei riflettori.