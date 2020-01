Ha preso uno di quei bei respironi, Maurizio. Ha pesato e pensato le parole prima di mangiarsi la parte interna delle labbra, come moto naturale di tutti i rimorsi.Il centrale gigante e il bambino. Le sfaccettature dei periodi complicati sono sempre troppe, ignorate con una banale costanza. Matthijs è rimasto fuori anche perché si è trovato alle prese con i primi problemi, le prime critiche, i primi disagi a infiniti chilometri di distanza da casa. Ha risolto un problema al pube doloroso e fastidioso, soprattutto preoccupante. Sta smaltendo ora il 'piccolo acciacco' alla spalla: e in tutto questo, rimane fuori. Ascoltando voci e leggendo sentenze anticipate. Non è facile.La sensazione, analizzando anche le parole dell'allenatore (qui trovate la conferenza integrale) , è che attorno al giocatore rimanga intatta la fiducia. Importante, mai messa in discussione. Il respirone di Sarri, oltre al rimorso, ha silenziosamente esplicitato un altro aspetto: il rapporto tra i due è privo di tensioni, semmai colmo - specialmente nell'ultimo periodo - di apprensione. Il calcio c'entra poco: è che, se non sei pronto, una montagna di problemi ti sembra semplicemente impossibile da scalare. Maurizio sta facendo questo, a Matthijs: gli sta indicando la strada. Step by step, tornerà quando sarà pronto. Ai numeri ci penseranno gli altri, l'obiettivo è farlo tornare 'sui suoi livelli abituali'.