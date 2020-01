Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, parla alla festa dei 60 anni di Tutto il calcio minuto per minuto: "Quando ero piccolo la domenica solo con la radiolina si entrava in collegamento con i campi di calcio. Erano belle sensazioni. Per chi tifavo da bambino? Per la Juventus. L'Italia? Sì, abbiamo fatto bene sinora ed è stata una cosa bella. Ma adesso conteranno le partite da qui all’Europeo sperando di arrivare fino in fondo".