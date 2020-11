Sia in Italia che in Europa, sulle prime pagine dei giornali sportivi imperversa ancora la commemorazione di Diego Armando Maradona, a testimonianza di cosa significhi questa perdita non solo per il mondo del calcio. Particolarmente acuto il titolo del Corriere dello Sport "L'Amico Geniale" che parafrasa il best seller di Elena Ferrante "L'amica geniale". La Gazzetta dello Sport apre con un grande numero 10 azzurro e un "Per Sempre". Mentre Tuttosport mostra il San Paolo, che diventa "Stadio Maradona" e saluta con un "Ciao Diego". E pure in Francia e in Spagna vige il lutto per il fuoriclasse argentino...

