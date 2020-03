Uno degli amici più stretti di Maurizio Sarri, Aurelio Virgili, ha raccontato un aneddoto che riguarda l'allenatore della Juve e Juan Cuadrado: "A forza di sentire Maurizio che lo chiama Gimmi, è entrato in testa anche a me - ha detto Aurelio ai microfoni di Tuttosport - Mi ha detto che Cuadrado ha una faccia da Gimmi e lo chiama così". Sari ha lavorato molto sul colombiano in questa stagione, facendolo giocare spesso da terzino e migliorandolo nella fase difensiva prima di rischierarlo da esterno alto nelle ultime partite prima dello stop forzato del campionato.