Tra gli ospiti di Piero Chiambretti nell'ultima puntata di Tiki Taka, era presente anche il giornalista Fabrizio Ferrari, grande amico di Maurizio Sarri col quale si sente quasi quotidianamente. Intervenuto sul futuro dell'ex allenatore della Juventus, Ferrari ha detto: "Io credo che Maurizio sia destinato ad altri campionati, verso l'esterno. Non penso che rimanga in Serie A". L'allenatore è ancora sotto contratto con la Juventus fino al 2022, e per iniziare una nuova avventura dovrà prima rescindere con i bianconeri.