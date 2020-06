Una finestra aperta sull'MLS per: "Sì, è una possibilità", svela l'ex compagno del Manchester United e della nazionale portoghese Luis Nani (anche in Italia alla Lazio), oggi capitano dell'Orlando City e possibile futuro avversario di CR7. Nani in un'intervista a Espn ha rivelato una confidenza che gli avrebbe fatto Cristiano: "Un paio di anni fa mi ha detto che probabilmente chiuderà in America. Non è sicuro al 100%, ma è probabile".