Adrien Silva, centrocampista della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, rivelando: "Non lo sento spesso, ma in nazionale ricordo bene quanto fosse contento quando ci parlò del suo trasferimento in Italia. Ho un buon rapporto con lui. È un capitano vero, non solo perché indossa la fascia, ma pure per l’atteggiamento giusto".