"Oggi compie 2 anni. Cristiano toccò il cielo e fece la storia, meravigliando il mondo prima di dire addio al suo Madrid per sempre (?). E chiaramente sì. Gli manca molto". Parole e musica di Edu Aguirre, giornalista del Chiringuito e amico personale di Cristiano Ronaldo sin dai tempi madrileni del fenomeno portoghese.



IL FUTURO - Dunque, possibilità che Cristiano lasci la Juve al termine della stagione? In Spagna se ne parla da un po'. Anche Roncero, direttore di AS, aveva paventato quest'ipotesi a causa delle grosse perdite bianconere dovute al periodo di stop per la quarantena. In realtà, da quanto sappiamo, CR7 ha tutte le intenzioni di onorare il contratto con la Juventus fino al 2022.