Ieri si è scatenato il polverone attorno a Cristiano Ronaldo: prima la rivelazione di Edu Aguirre, migliore amico di CR7, al programma spagnolo El Chiringuito de Jugones, secondo cui Carlo Ancelotti ha chiesto il fuoriclasse portoghese al Real Madrid; poi la smentita dello stesso Ancelotti e il post al veleno di Ronaldo (che non nomina però la Juventus neanche una volta) contro l'abuso di voci sul suo conto.

Oggi questa querelle si è arricchita però di nuovi dettagli. Innanzitutto lo stesso Aguirre, interpellato dalla stessa trasmissione El Chiringuito, ha affermato: "La cosa di Ancelotti è vera. La lettera di Cristiano? Ciascuno la interpreta a suo piacimento. Cristiano Ronaldo, in questa lettera, non rinnega questo programma e non rinnega me."

E poi è arrivata su Instagram Georgina Rodriguez, compagna di Ronaldo, a dare manforte ad Aguirre: "Edu sei un bravo giornalista e un bravo amico, ti vogliamo bene!"

Cosa significa? Le voci su CR7-Real non sono così infondate?