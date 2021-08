Intervistato da Tuttosport in occasione del 54° compleanno di Max Allegri, l'amicoha parlato così della nuova Juve: "Gli auguro tutta la felicità e il successo del mondo: lo merita perché è un genio. E la sua felicità è la mia, è un amico vero: anche quando di recente sono stato male mi è stato molto vicino., ma sono lo stesso felice per lui. Che giocatore gli regalerei? Vanno bene tutti, la sua qualità più grande è proprio tirare fuori il meglio da ogni calciatore. Ha un occhio speciale nell’intuire caratteristiche tecniche e tattiche che non tutti vedono e sa sfruttarle nel migliore dei modi".- "sarebbe un'ottima scelta. Di lui abbiamo anche parlato, in passato. E’ un bel giocatore, che sa fare tutto e sarebbe importante per aiutare a rendere il gioco più verticale.? Potrebbe essere un ritorno importante, anche perché conosce bene l’ambiente, i meccanismi di gioco, la mentalità: e questo renderebbe il suo inserimento più veloce e sicuro. E poi è molto bravo a calciare le punizioni, un aspetto importante».- "Non ho visto le amichevoli, sono partite che per me non fanno testo. Servono a Max per rimettere in moto se stesso e la squadra. Mi basterà sentire il suo umore per capire la situazione della squadra.. Ronaldo è un valore aggiunto se sfruttato e gestito dentro un contesto, lui accentra tanto su di sé. Dovrà essere bravo Max a sfruttarlo al meglio senza esserne dipendente. E’ stato chiaro con lui e sono sicuro che ci riuscirà, trovando le strategie giuste per consentirgli di cercare l’area partendo defilato come ama fare lui e metterlo al tempo stesso al servizio della squadra».- "L’allenatore è il massimo responsabile delle risorse umane e Allegri sa gestirle.. Dybala? La sua importanza dipende da lui e dalla sua efficienza fisica. Oltre alle qualità tecniche, Dybala ha anche qualità atletiche straordinarie, ne ho parlato più di una volta con Max. Ci saranno tanti impegni e ogni partita per lui deve essere un evento. Può fare la differenza, dipenderà molto dal suo stato d’animo e Allegri quello riesce a percepirlo subito".- "In campionato l’obiettivo non può essere che la vittoria, la Juve vuole tornare a conquistare lo scudetto., poi in Champions ci sono tante squadre forti e vincere dipende da tanti fattori. La favorita per lo scudetto? Difficile dirlo ora che tante squadre hanno cambiato. L’Inter si è indebolita vendendo Lukaku, ma magari prende Dzeko e non solo... Credo che sarà il campionato degli allenatori, anche per le poche risorse a disposizione sul mercato, e conterà il loro lavoro. E Max può essere determinante".