Per ricordare la nascita di Gianni Agnelli, che oggi avrebbe compiuto cent'anni, l'ex Segretario di Stato degli Stati Uniti Henry Kissinger e grande amico dell'Avvocato ha parlato a La Repubblica: "Quella per il calcio era una grande passione che avevamo in comune. Andavamo spesso a vedere le partite insieme, soprattutto in Inghilterra e in Italia Una volta andammo a Torino per Juve-Napoli dove segnarono molto, mi pare sei o sette gol. Ma Gianni voleva lasciare lo stadio sempre dieci minuti prima del fischio finale, anche quando le partite erano ancora in bilico. Non c'era niente da fare, alla fine vinceva lui e andavamo via".