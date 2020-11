Nel classico pre-gara negli studi di Sky Sport, l’opinionista Marco Bucciantini ha spiegato quale sia l’ambizione di Pirlo secondo il suo parere: "Ha l'ambizione di fare un bel sugo, quello che non è riuscito a Sarri. Lui è riuscito a vincere, ma gli ingredienti erano slegati tra di loro, erano impiattati appena. Ci sta provando, ma non possiamo neanche pretendere che faccia rispecchiare in campo il giocatore fenomenale che era". Nel frattempo la Juventus ha iniziato alla grande il match di Cesena, andando in rete con Alvaro Morata.