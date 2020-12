Durante l'intervallo di Juventus-Dinamo Kiev, è bene dare un'occhiata all'altra partita del gruppo G di Champions League: il Barcellona, avanti di 3 punti rispetto ai bianconeri e dunque favoriti per il primo posto finale, sta battendo 3-0 il Ferencvaros nonostante l'ampio turnover che ha lasciato a riposo Messi ed è alle prese con gli infortuni del lungodegente Fati e quello recentissimo di Pique. Gol di Griezmann, Braithwaite e Dembelé. La Juve ha battuto la formazione ungherese 4-1 e 2-1 con Ronaldo in campo per tutti i 90'.