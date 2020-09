Suarez, Dzeko e non solo. La Juve sfoglia il mazzo alla ricerca dell'attaccante giusto per completare il tridente con Ronaldo e Dybala. E se fosse un acquisto low cost? Non per forza giovane, magari un attaccante d'esperienza. E anche Campione del Mondo: Olivier Giroud è uno dei nomi nella lista di Paratici, e si può prendere a cinque milioni secondo una clausola presente sul contratto dell'attaccante dopo l'ultimo rinnovo con il Chelsea. La Juve ci pensa, Giroud è una delle alternative per l'attacco.