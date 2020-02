L’Allianz Stadium ospiterà l’edizione 2021 di ESSMA Summit, vertice annuale dedicato alla gestione e alla sicurezza all’interno degli stadi. L’evento, organizzato appunto da ESSMA, European Stadium & Safety Management Association, si è appena svolto, nell’edizione 2020, alla Groupama Arena di Budapest. “Pensiamo che la casa della Juventus ci ispirerà nella prossima edizione del Summit – commenta Cyril De Greve, Managing Director di ESSMA – Questo club leggendario saprà condividere le sue iniziative e best-practices, e questo creerà un valore aggiunto per tutti i nostri membri”. Ha presentato l’evento anche Francesco Gianello, Head of Stadium and Facilities in Juventus e membro dell’Advisory Committee di ESSMA: “Siamo onorati di ospitare la settima edizione dell’ESSMA Summit all’Allianz Stadium, un evento che è un punto di riferimento per la scena dello sports engineering. Sono sicuro che condividere esperienze sia utile e arricchente per tutti, per comprendere al meglio nuove tecnologie e buone pratiche, con l’obiettivo di garantire eventi sempre più spettacolari e sicuri per i nostri fans”.