Se c'è una sicurezza per la Juventus, a livello non solo sportivo ma in generale di asset e salute economica, è l'Allianz Stadium. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, l'inevitabile contrazione dei ricavi dovuta alla crisi da Covid-19 non ha impedito al fortino bianconero di accumulare incassi extra-calcio maggiori rispetto al Giuseppe Meazza di Milano nella stagione 2019-2020. Se alla Continassa sono confluite infatti entrate commerciali (sponsorizzazioni ed eventi al di fuori del matchday) pari a 14,6 milioni di euro, a San Siro ci si è limitati a 10,2 milioni.