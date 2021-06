Stasera Italia-Turchia inaugura gli Europei. Intervistato da Il Posticipo l'allenatore della Roma Under 16 Tugberk Tanrivermis ha parlato di quali potrebbero essere le principali difficoltà degli Azzurri. Il suo pensiero si è concentrato in particolare su due giocatori importanti della Juventus, colonne del reparto difensivo sia della Juve che della Nazionale. Queste le parole di Tanrivermis: "Nonostante Acerbi e Toloi siano molto in forma, Mancini non rinuncia a due calciatori più anziani come Bonucci e Chiellini. E quei due possono andare in difficoltà contro attaccanti veloci come Burak Yilmaz".