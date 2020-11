L'allenatore del Benfica, Jorge Jesus, intervenuto ai microfoni di TyC Sport, ha dato un suo personale ricordo di Diego Armando Maradona e ha fatto alcuni paragoni con i calciatori moderni: "Maradona è stato il migliore della storia con Pelè. Maradona è stato il più grande per il modo in cui l'ha dimostrato; era un top ma aveva la passione per il gioco, era nato per fare questo sport. NOn è un prodotto lavorato, è proprio nato così. Il felleng che ha avuto con la palla è amore. Tra i due migliori al mondo di oggi Cristiano Ronaldo ha un po' di passione, Messi per niente. È un grande calciatore ma io parlo di sentimenti, di avere una passione per il gioco".