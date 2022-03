L'allenatore Luigi De Canio, intervistato da calciomercato.com, ha parlato di Juventus e delle probabilità scudetto dei bianconeri:



"Allegri parla con sano realismo: recuperare questi punti a una squadra in testa è difficile, farlo su tre è un'impresa straordinaria. E poi ci sono tanti infortuni, Dybala, Chiesa, Chiellini, McKennie, Zakaria... È ancora in corsa in entrambe le coppe e affronta Villarreal e Fiorentina, che è una squadra che gioca bene, è forte e e va affrontata con tutte le energie tecniche, tattiche, nervose e fisiche. Diventa necessario che le altre tre crollino, mi sembra improbabile. Chi lo sa, come dicevo prima il calcio è imprevedibile...".