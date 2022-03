L'ex calciatore oggi allenatore, Luciano Zauri, intervenuto ai microfoni de ilBianconero.com, ha parlato della telenovela sul rinnovo di Dybala:



Rinnoveresti il contratto a Dybala?



'L'unico dubbio della società è sulla sua condizione fisica. E' un tipo di giocatore che se sta in forma ti risolve sempre le partite e fa la differenza. Gli auguro di riprendersi e di tenersi in forma perchè sarebbe un peccato vederlo in questa situazione'.