La brutta sconfitta di ieri in casa contro il Manchester United rimette in discussione la posizione di Thomas Tuchel al Psg. Secondo Sport Mediaset per sostituirlo la prima scelta del club francese sarebbe Max Allegri: l'ex allenatore della Juve è stimato dal ds Leonardo che ha sempre apprezzato la capacità di gestione del gruppo e in particolare dei fuoriclasse, che al Psg non mancano di certo. Più indietro, ci sono Manchester United e Chelsea. Sullo sfondo le ipotesi Roma e Lazio.