Il tecnico del Valladolid,, ha parlato così del futuro di Ivan, finito anche nel mirino della. Queste le parole:"Penso di sì, Fresneda sarà venduto. Ma non ho ulteriori informazioni in merito. Ivan ha 18 anni e fa cose di uno di 30. Non comprerebbero il Fresneda di oggi, ma quello che potrebbe diventare tra 4 anni. Se fossi proprietario di un club non avrei dubbi. Mi metto nei panni di un altro allenatore a cui serve un terzino destro, è ovvio che punto su Fresneda. Se guardo la partita con il Real Madrid, o qualsiasi altra partita, vedo un prodotto fantastico da comprare. Inoltre oggi siamo inondati da statistiche di tutto il mondo e quelle di Fresneda sono pazzesche. Tutte queste caratteristiche mi fanno dubitare di riuscire a trattenerlo qui. Mi piacerebbe, ma conosco le esigenze del club".