, che allenò Cristiano Ronaldo ai tempi delle giovanili dello Sporting Lisbona, ha raccontato a Expresso un aneddoto sul fuoriclasse della Juventus: "A casa mia a Madeira ho una piccola moto e una volta ho chiesto a Cristiano: ‘Ci sai andare? Vuoi farti un giro?’. Lui mi risponde che la sa guidare e io gli do la moto.I momenti che sono trascorsi tra quando è scomparso e quando è tornato sono stati un calvario per me. Non mi dimenticherò mai di quello che è successo, Cristiano è stato irresponsabile, un incosciente. Quando me lo sono ritrovato davanti avevo il cuore in subbuglio. E lui…era tutto contento!".