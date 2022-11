Le parole di, allenatore della"Siamo stati più vicino di loro a fare gol, ma le partite contro le squadre forti si decidono in certi dettagli: oggi su quel calcio d’angolo abbiamo sbagliato e gli errori difensivi si pagano più caro. Dispiace tanto perché abbiamo giocato abbastanza bene facendo tanto pressing e raddoppiando sugli esterni contro una squadra tecnica. Abbiamo sofferto davvero poco, niente eppure oggi abbiamo perso. A caldo così diventa difficile dare spiegazioni, sicuramente in avanti potevamo fare meglio nelle due-tre occasioni che abbiamo avuto. In certi momenti ci vuole freddezza e lì abbiamo sbagliato “un pelino”. Non so quanti cross abbiamo fatto verso l’area, c’è stata però poca qualità nel cross e nell’arrivare in porta. La Juve è una squadra che si difende molto bene ed è stato difficile entrare tra le linee. Anche oggi un’altra partita in cui è stato fatto uno sforzo immenso, portando però a casa zero punti. Adesso dobbiamo provare a raggrupparci, ragionare tutti insieme e provare a fare qualcosa di diverso per uscire da queste partite che non meritavamo di perdere. In settimana ne parleremo bene".