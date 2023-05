Il tecnico del Sivigliaintervenuto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) verso la gara di domani contro la Juventus ha parlato di come affrontare la gara. Le sue parole:"Sicuramente sono la tranquillità in ogni momento, sapersi affrontare minuto dopo minuto la partita. Non perdere la calma, la concentrazione. Non sarà la stessa cosa del Manchester, sarà un calcio diverso. A priori sicuramente non sono nella forma di altre partite. Ma stanno migliorando. Sono in semifinale di Europa League... Sanno affrontare queste competizioni".