Le parole di De La Fuente, allenatore del Como, ai canali ufficiali del club lariano:"Andiamo ad affrontare questa partita a viso aperto, come fatto in tutte le ultime gare, in cui ho sempre visto una squadra in crescita. Dopo tre sconfitte ad inizio campionato abbiamo fatto punti in quattro delle ultime sei sfide giocate, perdendo solo con Inter e Roma e giocandocela sempre a viso aperto. Faremo lo stesso contro la Juventus, anche per capire a che punto è la squadra e quanto siamo cambiati da quel 6-0 di inizio campionato. Personalmente vedo le ragazze in crescita, partita dopo partita. Vogliamo fare punti, anche se sappiamo che è un’impresa molto molto difficile. Ci proveremo, come ci abbiamo provato con Roma, Inter e Milan. In questo girone mi aspetto di crescere come squadra, di consolidare la nostra identità e, infine, di fare più punti rispetto al girone d’andata, essendo finito quel periodo di rodaggio che hanno le neopromosse".