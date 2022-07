Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la, l'allenatore delRicardo Cadena ha parlato così della sfida ai bianconeri: "I ragazzi che partiranno dall’inizio sicuramente entreranno con tutte le motivazioni per affrontare un grande avversario come la Juventus. Il loro prestigio è superiore ma prendiamo sul serio tutte le partite. Cercheremo di nobilitare la nostra professione e innalzare il nome del Chivas". La partita è in programma alle 5 del mattino - ora italiana - di sabato 23 luglio.