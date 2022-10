Alessando, trainer dei cavalli di Massimilianoha parlato alla Gazzetta dello Sport del tecnico toscano. Queste le sue parole:"Cavalli o calcio? Per Max conta solo vincere. Ci siamo incontrati di persona prima della gara di Parigi contro il PSG. Abbiamo bevuto un caffè all’hotel e chiacchierato sulla passione che coltiva da sempre con gli amici livornesi. Ci siamo scambiati pareri sui rispettivi sport, mi ha raccontato la sua giornata tipo e ha voluto sapere come si lavora a Chantilly. Da buon toscano, Allegri ha le corse nel sangue. E come nel calcio, è molto ambizioso. Il cavallo Corto Muso? È mio e di Max. Il nome lo scelse mia moglie e a lui era piaciuto".