Cristian Brocchi, che nella sua parentesi da allenatore del Milan fece esordire in Serie A Manuel Locatelli con la maglia del Milan, ha raccontato il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale (grande obiettivo della Juventus) in una diretta Twitch di Calciomercato.com:



LA DOPPIETTA ALLA SVIZZERA - "Ero felice per un ragazzo che conosco molto bene col quale ho un buonissimo rapporto, l'ho fatto debuttare io con il Milan. Nello stesso tempo però preferisco non fare come tanti altri perché i complimenti non vanno fatti a chi l'ha preso, chi l'ha scoperto o chi l'ha allenato, ma solo a un ragazzo che ha affrontato la sua crescita con tanta voglia e tanta professionalità. Ha avuto anche un momento difficile dal quale è riuscito a uscire con impegno costante, e adesso ha fatto vedere a tutti quello che è in grado di fare".



CHE IMPATTO! - "Negli altri Paesi giocatori giovani giocano senza problemi e hanno sempre una possibilità in più rispetto ai nostri. Locatelli è un '98, ha l'età giusta per poter continuare a crescere e lo ha dimostrato in tutta la stagione. L'interesse dei grandi club c'era già prima dell'Europeo, ora ha tolto anche gli ultimi dubbi che c'erano su di lui".



L'EVOLUZIONE - "Quando io lo allenavo nel settore giovanile tutti dicevano che era un giocatore forte e aveva le qualità per arrivare a giocare in Serie A, io invece non mi sono accontentato di quel traguardo perché il mio obiettivo era migliorarlo come giocatore. Il fatto di esserci riuscito, anche se non sono stato l'unico perché Locatelli ha avuto altri allenatori bravi, per me è sicuramente una soddisfazione. Uno dei primi difetti che aveva Manuel era di far fatica a sporcarsi i pantaloncini a volte... insomma, era talmente bravo da accontentarsi un po'. Bisognava fargli capire che per essere un top player nel calcio moderno non basta la qualità, bisogna aggiungere anche la quantità. Può ancora migliorare in fase realizzativa, può tranquillamente segnare più gol in stagione, deve crederci".



LA SQUADRA IDEALE PER LUI - "Non credo esista una società ideale per un giocatore, piuttosto l'allenatore ideale. Locatelli ha bisogno di toccare tanti palloni e di essere sempre nel vivo dell'azione. La speranza è che possa andare in una squadra che abbia sempre in mano il pallino del gioco. Il giocatore italiano fa sempre fatica ad andare all'estero, poi ci sono le eccezioni come può essere quella di Verratti che a Parigi ha fatto grandissime cose. Un'esperienza lontana dal proprio Paese sicuramente fortifica e fa crescere un ragazzo, ma credo che la cosa più importante sia scegliere una squadra che metta in risalto le qualità di Loca come successo a Sassuolo e come succede in Nazionale. Non è un caso che piaccia a Guardiola".