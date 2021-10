Thomas Tuchel al Festival di Trento non ha soltanto parlato di Juve e di Champions, anzi!

Queste altre sue dichiarazioni: "Jorginho è uno dei giocatori che per me merita di vincere il Pallone d'Oro, mi piacerebbe se dovesse succedere. È un giocatore intelligentissimo e ha una grande visione del gioco. Ma per me i premi individuali non hanno senso, ci sono giocatori di ogni ruolo e non è possibile fare un confronto reale e oggettivo".



FUTURO - "Allenare in Italia? Ho una connessione con il vostro Paese, ricordo sempre le grandi squadre italiane fin da quando ero piccolo, in Germania vivono tanti italiani e io passo spesso le vacanze da voi. Sarebbe un piacere venire ad allenare in Serie A e sentire l'atmosfera che provate per lo sport".



L'ITALIA DI MANCINI - "Dell'Italia di Mancini mi è piaciuto tutto. All'Europeo ho visto tanta qualità e tatticamente era ben messa. L'ho seguita con attenzione, è stata una vittoria meritata di una squadra straordinaria costruita alla perfezione da Mancini".



ATALANTA - "L'ho affrontata quando ero al Psg, e analizzandola me ne sono innamorato. E' una squadra bizzarra e folle. Giocavamo in un modo che non pensavamo potessero fare e segnavano anche molti gol, mi sono chiesto se fosse davvero una squadra italiana. Queste solo quel tipo di squadra che mi fanno svegliare presto per lavorare".