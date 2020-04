1









Mattinata di lavoro per Cristiano Ronaldo, che in attesa di comunicazioni da parte della Juventus continua ad allenarsi a Madeira, in Portogallo, dove sta passando la quarantena insieme alla famiglia. "Manteniamoci in forma ragazzi! Forza!" ha scritto il portoghese in un post sul suo profilo Instagram nel quale è stato immortalato con i pesi. Cristiano si allena in una vera e propria palestra, con bilancieri e cyclette. E' stato il primo a lasciare l'Italia, poi l'hanno seguito altri compagni. Finché non ci sarà una data ufficiale per la ripresa degli allenamenti, la società non ha nessuna fretta di richiamare gli juventini all'estero.