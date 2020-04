Il Ministro dello Sport Spadafora deciderà nei prossimi giorni, consultandosi con Speranza, Ministro della Salute, sulla possibile ripresa di allenamenti e campionato. In attesa di una comunicazione ufficiale, i giocatori non stanno con le mani in mano e si allenano, come stanno facendo da inizio quarantena. Spesso e volentieri ce ne danno dimostrazione sui social, come ha fatto, che ha postato nuovamente nelle storie di Instagram la dura sessione svolta ieri.Un allenamento sulla potenza per migliorare l’esplosività: Rabiot vuole farsi trovare più in forma che mai.