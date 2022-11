L’odore delle patatine fritte, l’amaro e il fruttato delle birre che si scontrano nel palato, le istituzioni europee, centro politico del nostro continente, la pittura fiamminga e le grandi classiche del ciclismo. Questo e molto altro è il Belgio. Alla voce altro, tanti giovani talenti che si mettono in mostra nei settori giovanili dei grandi club del Paese, l’obiettivo è un ticket per il professionismo, magari in una squadra dei top 5 campionati europei. Impegnato in questo percorso è, per poi trasferirsi alla Juventus nel luglio del 2021.Dopo una stagione da protagonista con l’under 17 bianconera di Francesco Pedone – per lui 21 presenze con 2 gol e 2 assist -, quest’anno Nonge Boende è diventato. Alla definizione di centrocampista moderno, box to box, si può trovare una sua foto: nel suo bagaglio ha caratteristiche tecnico fisiche e qualità per interpretare al meglio entrambe le fasi di gioco. Ruvido e roccioso quando c’è da interrompere le trame avversarie, delicato nell’accarezzare il pallone e portarlo in giro per il campo quando tocca a lui costruire., in vista della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una scelta che non è passata inosservata ai tanti che lo stanno seguendo con la maglia della Primavera: “Sarà lui uno dei giovani convocati?”.Tornerà presto in campo, per trascinare ancora una Juventus Primavera che sta impressionando in Italia e in Europa. La rampa di lancio, però, è pronta; i motori si scaldano e il countdown è attivato: per lui sta arrivando il momento di partire, scalare gerarchie e squadre.