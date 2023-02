"Io nonno? Mi ha fatto una sensazione strana, ieri sono andato a trovare mia figlia e mio nipote, quando nasce la figlia è diversa, però fortunatamente stanno tutti e due bene e sono contento. A Salerno dicevo: cerchiamo di vincere con buono scarto. Ora spero di vincere 3-0, poi voglio veder crescere anche mio nipote, quindi 1-0 no... Quando me ne sono andato c'era un fogliettino di mio nipote che diceva: nonno, no 1-0! Ha capito subito". E' il retroscena raccontato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, scherzando sulla nuova vita da nonno e sul piccolo Filippo.