C'è Paul Pogba finalmente tra i convocati, ma siederà in panchina. C'è Manuel Locatelli da dover rimpiazzare in quanto squalificato. C'è Leandro Paredes che però non convince: tante occasioni, quasi tutte sprecate. Ecco perché Max Allegri ha pensato a delle vie alternative se alla fine, guardando negli occhi il campione del Mondo, dovesse capire che in una partita ad alto ritmo come quello che solitamente impone il Torino sia meglio per tutti non rischiare il rilancio dell'argentino tra Nicolò Fagioli (con cui si giocherà il posto da mezzala) e Adrien Rabiot. Pensata in un primo momento anche l'ipotesi di un Danilo in regia e Federico Gatti in difesa, accarezzata pure l'idea di un rilancio immediato del tridente, alla fine sembra proprio che Allegri sia pronto a lanciare l'ennesimo frutto della Next Gen nella sua Juve: è Enzo Barrenechea, infatti, il favorito per prendere il posto di Locatelli. Argentino, classe 2002, è arrivato in Europa dal Newell's Old Boys nell'estate del 2019 grazie a un'operazione in sinergia con il Sion che lo ha acquistato ad agosto per cederlo alla Juve già a gennaio 2020. In tutto la Juve ha investito quasi 5 milioni per lui, senza un grave infortunio come la lesione al crociato che lo ha tenuto fermo ai box da maggio 2021 a maggio 2022 forse la sua carriera avrebbe preso già uno slancio diverso. Intanto, un passo alla volta, la Juve lo ha messo prima al centro della Next Gen e poi gli ha consegnato lo stesso ruolo che l'anno scorso era stato di Fabio Miretti a cavallo con la prima squadra: tante convocazioni, qualche spezzone, ora il debutto possibile addirittura dal primo minuto in una partita delicata come il derby.Barrenechea è il prossimo. E poi? Scopri altri talenti in rampa di lancio in gallery